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Попыток РФ посеять страх может быть еще больше: Зеленский обратился к украинцам

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия может продолжить попытки запугать украинцев возможными ударами. Но нужно проявить стойкость, чтобы пройти через такие угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Это твердое правило - правило, не зависящее от тех или иных заявлений из России. Сейчас может быть еще больше российских попыток сеять страх и уныние в Украине. Нам всем нужна стойкость, чтобы все это пройти. И нужно единство - со всеми партнерами", - добавил Зеленский. 

По словам президента, российский диктатор Владимир Путин сейчас запугивает и пытается сломать и пошатнуть каждого отдельно, поскольку больше он ничего не умеет. 

"И он должен проиграть сейчас. Во всем. И это будет безопасным для всех", - добавил он. 

Новые угрозы Путина

Напомним, сегодня, 28 ноября, российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что РФ снова может ударить по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

По его словам, Генштаб и Минобороны РФ уже определяет вероятные цели для атаки.

В МИД в ответ на такие угрозы подчеркнули, что Россия медленно, но верно превращается во вторую Северную Корею.

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