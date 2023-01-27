Сприяв захопленню вугільної галузі. СБУ повідомила про підозру "ексчиновнику "ЛНР"

Зазначається, що бойовики призначили зрадника "заступником міністра палива, енергетики та вугільної промисловості "ЛНР" ще у 2016 році. На цій "посаді" він виконував вказівки Росії щодо перелаштування паливно-енергетичного комплексу Луганської області на потреби Кремля.

Насамперед зрадник налагодив безперебійне постачання українського вугілля до території Росії. З вересня 2015 по лютий 2016 років до Ростовської області було вивезено 230 тисяч тонн вугілля на суму більше ніж 200 млн гривень.

"Для цього на території Росії створили профільну комерційну структуру, через яку відвантажували сировину та здійснювали фінансові операції в російській валюті. Отримані гроші ватажки терористів направляли на фінансування і матеріально-технічне забезпечення угруповань бойовиків на сході України", - пише пресслужба СБУ.

До бойовиків "ЛНР" зрадник приєднався у 2014 році. Він входив до найближчого оточення терориста Плотницького. Спочатку його призначили очільником підприємства, а пізніше перекинули до керівного складу підконтрольної Росії "Міненерго "ЛНР".

"Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України", - додає СБУ.

Фото: СБУ повідомила про підозру "ексчиновнику "ЛНР" (ssu.gov.ua)