ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Лимані затримали агента РФ, який здавав позиції об’єктів критичної інфраструктури

Новость на русском →
Лиман, Четвер 26 січня 2023 15:22
У Лимані затримали агента РФ, який здавав позиції об’єктів критичної інфраструктури Фото: У Лимані затримали агента РФ, який здавав позиції об’єктів критичної інфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У деокупованому Лимані (Донецька область) чоловік передав представникам РФ дані про позиції об’єктів критичної інфраструктури. Правоохоронці затримали його та повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Зловмисником виявився місцевий житель, який після деокупації міста встановив контакт з російськими спецслужбами та запропонував їм свою допомогу у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що чоловік збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території району. Також зловмисник передавав окупантам локації місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

"Отриману інформацію росіяни використовували для проведення прицільних ракетних ударів по території міської громади. Після обстрілів ворожий поплічник виходив на місцевість, щоб зафіксувати наслідки повітряних атак і потім "прозвітувати" агресору", - додали в СБУ.

Чоловіка затримали на спробі чергової передачі розвідданих. Йому повідомлено про підозру у "несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану". Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що під час тимчасової окупації міста Лиман (Донецька область) жінка почала співпрацювати з росіянами. Проте після звільнення населеного пункту її виявили та затримали.

Армія РФ вже понад десять місяців порушує всі закони та звичаї війни на території України. В одному з перехоплень військовий РФ підтвердив, що вони неодноразово вчиняли злочини проти мирного населення під час виходу з Лиману.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Донецька область Війна в Україні
NEWS
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла