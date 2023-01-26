У Лимані затримали агента РФ, який здавав позиції об’єктів критичної інфраструктури

У деокупованому Лимані (Донецька область) чоловік передав представникам РФ дані про позиції об’єктів критичної інфраструктури. Правоохоронці затримали його та повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Зловмисником виявився місцевий житель, який після деокупації міста встановив контакт з російськими спецслужбами та запропонував їм свою допомогу у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що чоловік збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території району. Також зловмисник передавав окупантам локації місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

"Отриману інформацію росіяни використовували для проведення прицільних ракетних ударів по території міської громади. Після обстрілів ворожий поплічник виходив на місцевість, щоб зафіксувати наслідки повітряних атак і потім "прозвітувати" агресору", - додали в СБУ.

Чоловіка затримали на спробі чергової передачі розвідданих. Йому повідомлено про підозру у "несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану". Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.