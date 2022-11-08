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Сприяв захопленню лікарень у Маріуполі. СБУ викрила очільника "МОЗ ДНР"

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Донецька область, Вівторок 08 листопада 2022 17:25
Сприяв захопленню лікарень у Маріуполі. СБУ викрила очільника "МОЗ ДНР" Фото: СБУ викрила очільника "МОЗ ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази нових злочинів проти України, вчинених керівництвом окупаційної адміністрації у захоплених районах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"У ході слідчо-оперативних дій кіберфахівці СБУ викрили незаконну діяльність так званого "міністра охорони здоров'я" терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що він входить до найближчого оточення ватажка терористів - Пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на "міністерську посаду".

Серед основних завдань "чиновника" було поширення окупаційного режиму у медичній галузі на тимчасово окупованій території регіону.

"Після початку повномасштабного вторгнення він також організував примусове переведення на баланс підконтрольного РФ "Міністерства охорони здоров'я" більше ніж 20 захоплених медзакладів у Маріуполі, Волновасі та Мангуші", - додали в СБУ.

Зазначається, що за даними слідства, до незаконної діяльності "посадовець" залучив своїх підлеглих: керівників "юридичного відділу" та завідувачку "сектору громадської служби і кадрів" псевдоміністерства.

Наразі Служба безпеки ідентифікувала ворожих поплічників з фейкового відомства, задокументувала злочинні дії та встановила їх місця перебування.

Слідчі СБУ вже повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

"Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України", - підсумували в Службі безпеки.

Сприяв захопленню лікарень у Маріуполі. СБУ викрила очільника &quot;МОЗ ДНР&quot;

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні затримали коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.

Також раніше ми писали, що правоохоронці виявили трьох освітян, які на окупованій частині Донецької області почали співпрацювати з росіянами. Їм заочно оголосили підозри у колабораційній діяльності.

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Служба безпеки України Маріуполь Донецька область
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