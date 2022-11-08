Сприяв захопленню лікарень у Маріуполі. СБУ викрила очільника "МОЗ ДНР"

"У ході слідчо-оперативних дій кіберфахівці СБУ викрили незаконну діяльність так званого "міністра охорони здоров'я" терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні.



Встановлено, що він входить до найближчого оточення ватажка терористів - Пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на "міністерську посаду".

Серед основних завдань "чиновника" було поширення окупаційного режиму у медичній галузі на тимчасово окупованій території регіону.



"Після початку повномасштабного вторгнення він також організував примусове переведення на баланс підконтрольного РФ "Міністерства охорони здоров'я" більше ніж 20 захоплених медзакладів у Маріуполі, Волновасі та Мангуші", - додали в СБУ.



Зазначається, що за даними слідства, до незаконної діяльності "посадовець" залучив своїх підлеглих: керівників "юридичного відділу" та завідувачку "сектору громадської служби і кадрів" псевдоміністерства.



Наразі Служба безпеки ідентифікувала ворожих поплічників з фейкового відомства, задокументувала злочинні дії та встановила їх місця перебування.

Слідчі СБУ вже повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.



"Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України", - підсумували в Службі безпеки.