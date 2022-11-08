Сприяв захопленню лікарень у Маріуполі. СБУ викрила очільника "МОЗ ДНР"
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази нових злочинів проти України, вчинених керівництвом окупаційної адміністрації у захоплених районах Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
"У ході слідчо-оперативних дій кіберфахівці СБУ викрили незаконну діяльність так званого "міністра охорони здоров'я" терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що він входить до найближчого оточення ватажка терористів - Пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на "міністерську посаду".
Серед основних завдань "чиновника" було поширення окупаційного режиму у медичній галузі на тимчасово окупованій території регіону.
"Після початку повномасштабного вторгнення він також організував примусове переведення на баланс підконтрольного РФ "Міністерства охорони здоров'я" більше ніж 20 захоплених медзакладів у Маріуполі, Волновасі та Мангуші", - додали в СБУ.
Зазначається, що за даними слідства, до незаконної діяльності "посадовець" залучив своїх підлеглих: керівників "юридичного відділу" та завідувачку "сектору громадської служби і кадрів" псевдоміністерства.
Наразі Служба безпеки ідентифікувала ворожих поплічників з фейкового відомства, задокументувала злочинні дії та встановила їх місця перебування.
Слідчі СБУ вже повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.
"Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України", - підсумували в Службі безпеки.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні затримали коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.
Також раніше ми писали, що правоохоронці виявили трьох освітян, які на окупованій частині Донецької області почали співпрацювати з росіянами. Їм заочно оголосили підозри у колабораційній діяльності.
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