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Содействовал захвату больниц в Мариуполе. СБУ разоблачила главу "Минздрава ДНР"

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Донецкая область, Вторник 08 ноября 2022 17:25
Содействовал захвату больниц в Мариуполе. СБУ разоблачила главу "Минздрава ДНР" Фото: СБУ разоблачила главу "Минздрава ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства новых преступлений против Украины, совершенных руководством оккупационной администрации в захваченных районах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"В ходе следственно-оперативных действий киберспециалисты СБУ разоблачили незаконную деятельность так называемого "министра здравоохранения" террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Установлено, что он входит в ближайшее окружение главаря террористов - Пушилина, непосредственно способствовавшего его назначению на "министерскую должность".

Среди основных задач чиновника было распространение оккупационного режима в медицинской отрасли на временно оккупированной территории региона.

"После начала полномасштабного вторжения он также организовал принудительный перевод на баланс подконтрольного РФ "Министерству здравоохранения" более 20 захваченных медучреждений в Мариуполе, Волновахе и Мангуше", - добавили в СБУ.

Отмечается, что по данным следствия, к незаконной деятельности "чиновник" привлек своих подчиненных: руководителей "юридического отдела" и заведующую "сектором общественной службы и кадров" псевдоминистерства.

Служба безопасности идентифицировала вражеских приспешников из фейкового ведомства, задокументировала преступные действия и установила их места нахождения.

Следователи СБУ уже сообщили им о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины", - подытожили в Службе безопасности.

Содействовал захвату больниц в Мариуполе. СБУ разоблачила главу &quot;Минздрава ДНР&quot;

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине задержан корректировщик, который наводил российские ракеты по зданию СБУ в Николаеве.

Также ранее мы писали, что правоохранители обнаружили трех педагогов, которые на оккупированной части Донецкой области начали сотрудничать с россиянами. Им заочно объявили подозрения в коллаборационной деятельности.

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Служба безопасности Украины Мариуполь Донецкая область
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