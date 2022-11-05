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Содействовал депортации крымчан в Сибирь: разоблачили "судью" из Евпатории

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Суббота 05 ноября 2022 12:29
Содействовал депортации крымчан в Сибирь: разоблачили "судью" из Евпатории Фото: СБУ разоблачило "судью" из оккупированной Евпатории, который способствол депортации крымчан в Сибирь (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили так называемого "судью Евпаторийского городского суда", который принимал незаконные решения по принудительному выдворению местных жителей в отдаленные регионы России, включая Сибирь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что после захвата россиянами Крыма бывший судья добровольно присоединился к захватчикам. За это они назначили его так называемым "судьей Евпаторийского городского суда".

Содействовал депортации крымчан в Сибирь: разоблачили &quot;судью&quot; из Евпатории

Во время пребывания на "должности" мужчина принимал незаконные решения по принудительному выдворению местных жителей в отдаленные регионы страны-агрессора.

Так называемый "судья" назначал крымчанам "приговоры" за якобы нарушение "законов" страны-агрессора. Своими действиями вражеский приспешник грубо нарушал украинское законодательство и международное гуманитарное право.

СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Кроме этого, стражи порядка разоблачили еще одного коллаборанта, который скрывается на временно оккупированной территории юга Украины. Так, бывший заместитель начальника Херсонской таможни после захвата части региона поддержал оккупантов. Впоследствии он согласился с предложением захватчиков возглавить "таможенную службу Херсонской области".

Содействовал депортации крымчан в Сибирь: разоблачили &quot;судью&quot; из Евпатории

Отмечается, что соответствующую "протекцию" ему обеспечил бывший заместитель главы облсовета депутат-коллаборант Виталий Булюк, которого россияне назначили "первым заместителем главы" оккупационной администрации.

По данным СБУ, его "протеже" организовал незаконный сбор "налогов" в пользу России и способствовал рейдерскому захвату украинских предприятий, которые отказались от сотрудничества с оккупантами.

Мужчина подозревается по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса.

Сообщается, что спецслужба установила местонахождение обоих предателей, задокументировала их преступную деятельность и проводит комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности.

Напомним, в оккупированном Углегорске совершили "покушение" на так называемого судью "Верховного суда "ДНР", он получил огнестрельное ранение и находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, СБУ завершила расследование в отношении "крота" ФСБ в Харьковском управлении органа.

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