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Сприяли захопленню храмів в окупації. Російським митрополитам оголошено про підозру

Ілюстративне фото: російським митрополитам оголошено про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Заочно повідомлено про підозру митрополитам Російської Федерації (РФ), які сприяли захопленню храмів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що усі підозрювані є членами священного синоду Російської православної церкви (РПЦ). Мова йде про: 

  • голову Санкт-Петербурзької митрополії - митрополита Варсонофія (Анатолій Судаков);
  • голову відділу зовнішніх церковних зав’язків РПЦ - митрополита Антонія (Антон Севрюк);
  • керуючого Коломницькою єпархією - митрополита Крутицького (Георгій Пономарьов);
  • керуючого справами московської патріархії - митрополита Діонісія (Петро Порубай).

Згідно з матеріалами справи, вищезгадані митрополити протягом 2022-2023 років сприяли захопленню майна українських церков на лівобережжі Херсонської області, а також у Криму й тимчасово окупованих районах Запорізької та Луганської областей.

Ілюстративне фото: російським митрополитам оголошено про підозру (t.me/SBUkr)

"Для цього фігуранти під керівництвом патріарха Гундяєва забезпечили рішення російського синоду щодо "приєднання" українських релігійних громад до складу РПЦ", - пише СБУ. 

У такий спосіб клірики захопили храми, церковні споруди та землю Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій та призначили там підконтрольних Москві єпископів. 

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що торік СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу.

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