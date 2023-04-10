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Содействовали оккупации части территорий: в Украине будут судить 56 депутатов Госдумы РФ

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 17:56
Содействовали оккупации части территорий: в Украине будут судить 56 депутатов Госдумы РФ Фото: в Украине будут судить 56 депутатов Госдумы РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Служба безопасности Украины передала в суд материалы по еще 56 депутатам Государственной думы России, которые голосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. А уже 22 февраля проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между РФ и террористическими организациями "Л/ДНР".

Содействовали оккупации части территорий: в Украине будут судить 56 депутатов Госдумы РФ

"На следующий день на основании принятых "договоров" главари террористов обратились к президенту РФ с просьбой оказать им "вооруженную помощь". Таким образом Кремль использовал эти решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

СБУ сообщили о подозрении 56 депутату Госдумы РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В настоящее время правоохранители завершили расследование и направили в суд обвинительные акты. Чиновникам грозит наказание до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее суд признал виновными 20 депутатов Государственной думы России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

В Украине будут заочно судить российского генерала, который помогал диверсантам группы Гиркина.

РБК-Украина также сообщало, что в Киеве судили боевика "ДНР", который после обмена снова попал в плен.

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