Содействовали оккупации части территорий: в Украине будут судить 56 депутатов Госдумы РФ

Служба безопасности Украины передала в суд материалы по еще 56 депутатам Государственной думы России, которые голосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. А уже 22 февраля проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между РФ и террористическими организациями "Л/ДНР".

"На следующий день на основании принятых "договоров" главари террористов обратились к президенту РФ с просьбой оказать им "вооруженную помощь". Таким образом Кремль использовал эти решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

СБУ сообщили о подозрении 56 депутату Госдумы РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В настоящее время правоохранители завершили расследование и направили в суд обвинительные акты. Чиновникам грозит наказание до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.