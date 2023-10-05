СБУ оголосила підозру другу Путіна: виробляє зброю для війни
Російський олігарх Сергій Чемезов отримав підозру від Служби безпеки України. Він постачає російській армії зброю для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Чемезов є гендиректором російської корпорації "Ростех", яка є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для окупаційних угруповань. Також він ходить до близького кола друзів та соратників російського диктатора Володимира Путіна. Глава Кремля та Чемезов "товаришують" ще з часів служби в КДБ.
СБУ встановила, що "Ростех" виробляє до 80% техніки, боєприпасів та зброї для війни проти України. Цим займають підконтрольні олігарху компанії "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація".
СБУ задокументувала факт передачі:
- винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;
- фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;
- балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал";
- бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;
- ударних та розвідувальних дронів;
- військово-транспортних літаків Іл-76;
- танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;
- бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;
- реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Торнадо-Г" та самохідних гаубиць "Мста-С".
Чемезов отримав підозру за ч. 4 ст. 110-2 ККУ. Оскільки російський олігарх перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила схеми російських олігархів Чемезова та Шелкова. Вони намагалися уникнути націоналізації активів в Україні.
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