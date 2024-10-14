Справжня зима прийшла у Карпати: на горі Піп Іван випав сніг (фото)

Станом на ранок 14 жовтня повідомлялося, що на одній із найвищих вершин українських Карпат була обмежена видимість, вітер був південно-західний та досягав 17 м/с, а температура повітря на горі знизилася до -3°С.

Зазначимо, згідно з даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту напередодні, на горі Піп Іван снігу не було, хоча 13 жовтня також було хмарно та вітряно, а стовпчики термометра опустилися до -2°С.

Гора Піп Іван 13 жовтня 2024 року (фото - Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост)

Синоптики попереджали про сніг та заморозки в Карпатах у понеділок, 14 жовтня. На високогір'ї вночі очікується невеликий мокрий сніг, а вдень обійдеться без опадів. Температура вночі коливатиметься від +4°С до -1°С, вдень становитиме +2°С …+7°С.