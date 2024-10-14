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Справжня зима прийшла у Карпати: на горі Піп Іван випав сніг (фото)

Фото: Сніг на горі Піп Іван 14 жовтня (Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост)
Автор: Тетяна Веремєєва

На горі Піп Іван у Карпатах у ніч на 14 жовтня випав сніг. Зранку на вершині було морозно та хмарно.

Станом на ранок 14 жовтня повідомлялося, що на одній із найвищих вершин українських Карпат була обмежена видимість, вітер був південно-західний та досягав 17 м/с, а температура повітря на горі знизилася до -3°С.

Зазначимо, згідно з даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту напередодні, на горі Піп Іван снігу не було, хоча 13 жовтня також було хмарно та вітряно, а стовпчики термометра опустилися до -2°С.

Гора Піп Іван 13 жовтня 2024 року (фото - Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост)

Синоптики попереджали про сніг та заморозки в Карпатах у понеділок, 14 жовтня. На високогір'ї вночі очікується невеликий мокрий сніг, а вдень обійдеться без опадів. Температура вночі коливатиметься від +4°С до -1°С, вдень становитиме +2°С …+7°С.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні прогнозують дощі в окремих регіонах, а також можливі пориви вітру, а в Карпатах – сніг та заморозки. Вночі, за винятком півдня, очікуються помірні опади, вдень дощі пройдуть у Волинській, Рівненській, північних та східних областях, на решті території – без опадів. Вітер буде західним, у східних областях – південно-східним, зі швидкістю 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 8-13°С тепла, на півдні тепліше – вночі 7-12°С тепла, вдень 14-19°С тепла.

РБК-Україна писало, що перший сніг на горі Піп Іван цьогоріч був зафіксований 30 вересня. Тоді у західних регіонах нашої країни значно похолодало, температура повітря знизилася нижче 0, а в Карпатах випав перший сніг.

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