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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 14 жовтня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 14 жовтня, в Україні у деяких регіонах можливі дощі. Також місцями не виключені пориви вітру, а в Карпатах навіть сніг та заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Вночі в Україні, крім півдня, помірні, вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вітер західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 14-19°. На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 8-13°; у Києві вночі 6-8°, вдень 10-12°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 14 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Даючи характеристику жовтню 2024 в Україні, синоптики прогнозували тепліший другий місяць осені. При цьому опадів випаде у межах норми.

При цьому не виключено, що за підсумками місяця фахівці скоректують попередній прогноз. Оскільки дощі останніми днями територію України "балують".

У свою чергу, враховуючи тенденції останніх років та попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

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