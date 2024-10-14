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Справжня зима прийшла у Карпати: на горі Піп Іван випав сніг (фото)

Понеділок 14 жовтня 2024 14:18
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Справжня зима прийшла у Карпати: на горі Піп Іван випав сніг (фото) Фото: Сніг на горі Піп Іван 14 жовтня (Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост)
Автор: Тетяна Веремєєва

На горі Піп Іван у Карпатах у ніч на 14 жовтня випав сніг. Зранку на вершині було морозно та хмарно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Станом на ранок 14 жовтня повідомлялося, що на одній із найвищих вершин українських Карпат була обмежена видимість, вітер був південно-західний та досягав 17 м/с, а температура повітря на горі знизилася до -3°С.

Зазначимо, згідно з даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту напередодні, на горі Піп Іван снігу не було, хоча 13 жовтня також було хмарно та вітряно, а стовпчики термометра опустилися до -2°С.

Справжня зима прийшла у Карпати: на горі Піп Іван випав сніг (фото)

Гора Піп Іван 13 жовтня 2024 року (фото - Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост)

Синоптики попереджали про сніг та заморозки в Карпатах у понеділок, 14 жовтня. На високогір'ї вночі очікується невеликий мокрий сніг, а вдень обійдеться без опадів. Температура вночі коливатиметься від +4°С до -1°С, вдень становитиме +2°С …+7°С.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні прогнозують дощі в окремих регіонах, а також можливі пориви вітру, а в Карпатах – сніг та заморозки. Вночі, за винятком півдня, очікуються помірні опади, вдень дощі пройдуть у Волинській, Рівненській, північних та східних областях, на решті території – без опадів. Вітер буде західним, у східних областях – південно-східним, зі швидкістю 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 8-13°С тепла, на півдні тепліше – вночі 7-12°С тепла, вдень 14-19°С тепла.

РБК-Україна писало, що перший сніг на горі Піп Іван цьогоріч був зафіксований 30 вересня. Тоді у західних регіонах нашої країни значно похолодало, температура повітря знизилася нижче 0, а в Карпатах випав перший сніг.

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