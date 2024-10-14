Настоящая зима пришла в Карпаты: на горе Поп Иван выпал снег (фото)

На горе Поп Иван в Карпатах в ночь на 14 октября выпал снег. Утром на вершине было морозно и облачно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост .

На утро 14 октября сообщалось, что на одной из самых высоких вершин украинских Карпат была ограничена видимость, ветер был юго-западный и достигал 17 м/с, а температура воздуха на горе снизилась до -3°С.

Отметим, согласно данным Черногорского горного поисково-спасательного поста накануне, на горе Поп Иван снега не было, хотя 13 октября также было облачно и ветрено, а столбики термометра опустились до -2°С.

Гора Поп Иван 13 октября 2024 года (фото - Черногорский горный поисково-спасательный пост)

Синоптики предупреждали о снеге и заморозках в Карпатах в понедельник, 14 октября. На высокогорье ожидается небольшой мокрый снег, а днем обойдется без осадков. Температура ночью будет колебаться от +4°С до -1°С, днем будет +2°С…+7°С.