Настоящая зима пришла в Карпаты: на горе Поп Иван выпал снег (фото)
На горе Поп Иван в Карпатах в ночь на 14 октября выпал снег. Утром на вершине было морозно и облачно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост .
На утро 14 октября сообщалось, что на одной из самых высоких вершин украинских Карпат была ограничена видимость, ветер был юго-западный и достигал 17 м/с, а температура воздуха на горе снизилась до -3°С.
Отметим, согласно данным Черногорского горного поисково-спасательного поста накануне, на горе Поп Иван снега не было, хотя 13 октября также было облачно и ветрено, а столбики термометра опустились до -2°С.
Гора Поп Иван 13 октября 2024 года (фото - Черногорский горный поисково-спасательный пост)
Синоптики предупреждали о снеге и заморозках в Карпатах в понедельник, 14 октября. На высокогорье ожидается небольшой мокрый снег, а днем обойдется без осадков. Температура ночью будет колебаться от +4°С до -1°С, днем будет +2°С…+7°С.
Напомним, 14 октября в Украине прогнозируют дожди в отдельных регионах, а также возможны порывы ветра, а в Карпатах – снег и заморозки. Ночью, кроме юга, ожидаются умеренные осадки, днем дожди пройдут в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях, на остальной территории - без осадков. Ветер будет западный, в восточных областях – юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С тепла, на юге теплее – ночью 7-12°С тепла, днем 14-19°С тепла.
РБК-Украина писало, что первый снег на горе Поп Иван в этом году был зафиксирован 30 сентября. Тогда в западных регионах нашей страны похолодало, температура воздуха снизилась ниже 0, а в Карпатах выпал первый снег.
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