Справжня відплата. Українські спецпризначенці знищили дві російські ЗРК (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"У відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" ми завдамо ударів справжньої відплати - щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку!" - зазначають в СБУ.

Зазначимо, що "Тор-М2" - це всепогодний тактичний ЗРК, який може вести вогонь на ходу без зупинок, а "С-300ВМ" - це ППО, яка може вражати балістичні ракети малої та середньої дальності (до 2500 км), оперативно-тактичні та тактичні ракети, аеробалістичні та крилати ракети.

Нагадаємо, нещодавно СБУ знищила FPV-дроном російський вогнемет "Сонцепьок".

До того ж, українські військові показали, як відпрацювали безпілотниками по позиціях росіян.

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