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Справжня спека, але з дощами. Якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, П'ятниця 23 червня 2023 07:00
Справжня спека, але з дощами. Якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 23 червня, буде спекотною, як і належить для справжнього літа. Водночас не обійдеться без сюрпризів у вигляді дощів, які очікуються в деяких регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, вдень у західних, північних та Харківській областях місцями короткочасний дощ, гроза. При цьому температура повітря вдень буде триматись у діапазоні в 27-32°.

Крім того, вранці на заході країни подекуди туман. При цьому вітер буде південно-західним та західним, 5-10 м/с.

Справжня спека, але з дощами. Якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Як повідомляли синоптики, цього тижня погода в Україні знову буде дощовою. Однак у четвер буде без опадів, хоча дивлячись на цей прогноз, можна з упевненістю сказати, що цей робочий тиждень проходить під знаком дощу.

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