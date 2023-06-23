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Настоящая жара, но с дождями. Какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Пятница 23 июня 2023 07:00
Настоящая жара, но с дождями. Какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 23 июня, будет жаркой, как и положено для настоящего лета. В то же время не обойдется без "сюрпризов" в виде дождей, которые ожидаются в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Днем в западных, северных и Харьковской областях местами кратковременный дождь, гроза. При этом температура воздуха днем будет держаться в диапазоне 27-32°.

Кроме того, утром на западе страны местами туман. При этом ветер будет юго-западным и западным, 5-10 м/с.

Настоящая жара, но с дождями. Какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Как сообщали синоптики, на этой неделе погода в Украине будет опять дождливой. Однако в четверг будет без осадков, хотя смотря на этот прогноз, можно с уверенностью сказать, что эта рабочая неделя проходит под знаком дождя.

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