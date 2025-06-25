Справжньої спеки не буде: синоптик розповіла, якою буде погода 25 червня

За її даними, сьогодні, 25-го червня в Україні температура повітря становитиме від +22 до +25 градусів. А ось на півночі буде прохолодніше до +22 градусів.

У південній частині, на Закарпатті та у Чернівецькій області прогнозується до +31 градусів.

"Вітер завтра знову рвучкий (оце б вже відмінила), північно-західні та західні пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Хіба що на півдні - помірний, без сильного", - пише Діденко.

Дощі, подекуди з грозами очікуються у середу в північних областях, на Волині та Рівненщині, у Харківській, Луганській областях, на Полтавщині, Черкащині.

На решті території України без опадів.

У Києві сьогодні можливі дощі, сильний західний вітер. Протягом дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах від +22 до +23 градусів.