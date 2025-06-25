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Справжньої спеки не буде: синоптик розповіла, якою буде погода 25 червня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні найближчими днями триватиме коливання температури повітря в помірних межах. Сильної спеки в Україні не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, сьогодні, 25-го червня в Україні температура повітря становитиме від +22 до +25 градусів. А ось на півночі буде прохолодніше до +22 градусів.

У південній частині, на Закарпатті та у Чернівецькій області прогнозується до +31 градусів.

"Вітер завтра знову рвучкий (оце б вже відмінила), північно-західні та західні пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Хіба що на півдні - помірний, без сильного", - пише Діденко.

Дощі, подекуди з грозами очікуються у середу в північних областях, на Волині та Рівненщині, у Харківській, Луганській областях, на Полтавщині, Черкащині.

На решті території України без опадів.

У Києві сьогодні можливі дощі, сильний західний вітер. Протягом дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах від +22 до +23 градусів.

Раніше РБК-Україна писало, що минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень. В Україні глобальне потепління може принести заморозки у травні, спричинити тривалі спеки, тепловий стрес і повернення пилових бур, особливо на півдні.

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