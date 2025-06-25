Настоящей жары не будет: синоптик рассказала, какой будет погода 25 июня

В Украине в ближайшие дни продолжится колебание температуры воздуха в умеренных пределах. Сильной жары в Украине не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее данным, сегодня, 25-го июня в Украине температура воздуха составит от +22 до +25 градусов. А вот на севере будет прохладнее до +22 градусов.
В южной части, на Закарпатье и в Черновицкой области прогнозируется до +31 градусов.
"Ветер завтра снова порывистый (вот это бы уже отменила), северо-западные и западные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Разве что на юге - умеренный, без сильного", - пишет Диденко.
Дожди, местами с грозами ожидаются в среду в северных областях, на Волыни и Ровенской области, в Харьковской, Луганской областях, в Полтавской, Черкасской областях.
На остальной территории Украины без осадков.
В Киеве сегодня возможны дожди, сильный западный ветер. В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от +22 до +23 градусов.
Ранее РБК-Украина писало, что прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдений. В Украине глобальное потепление может принести заморозки в мае, вызвать длительные жары, тепловой стресс и возвращение пылевых бурь, особенно на юге.
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