Настоящей жары не будет: синоптик рассказала, какой будет погода 25 июня

По ее данным, сегодня, 25-го июня в Украине температура воздуха составит от +22 до +25 градусов. А вот на севере будет прохладнее до +22 градусов.

В южной части, на Закарпатье и в Черновицкой области прогнозируется до +31 градусов.

"Ветер завтра снова порывистый (вот это бы уже отменила), северо-западные и западные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Разве что на юге - умеренный, без сильного", - пишет Диденко.

Дожди, местами с грозами ожидаются в среду в северных областях, на Волыни и Ровенской области, в Харьковской, Луганской областях, в Полтавской, Черкасской областях.

На остальной территории Украины без осадков.

В Киеве сегодня возможны дожди, сильный западный ветер. В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от +22 до +23 градусов.