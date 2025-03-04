Для справжнього бездоріжжя: ТОП-5 рамних позашляховиків на українському ринку

Рамні машини непомітно перейшли в розряд авто для гурманів – і при тому всі вони зберегли цілий набір корисних можливостей, недоступних власникам автівок більш сучасної архітектури. Принаймні, це стосується позашляховиків.
Про п’ять найміцніших машин високої прохідності читайте в матеріалі РБК-Україна.
Гідний нащадок фундатора жанру рамних позашляховиків у дев’ятому поколінні – ось що таке нинішній Wrangler. І на сьогодні це машина, серед усіх інших максимально наближена до далекого предка Willys MB. Більша частина усіх зусиль, витрачених конструкторами "Вранглера", спрямована саме на подолання бездоріжжя, і мінімум уваги залишили для комфорту. Тому автомобіль брутальний не тільки зовні, а й на ходу, проте за це його і люблять сотні тисяч фанатів по всьому світу. На додачу до видатної геометричної прохідності машина має потужний позашляховий арсенал: повний привід із понижувальною передачею, блокування переднього та заднього міжосьових диференціалів, спеціальний позашляховий режим та система допомоги на спуску. Двигун передбачено тільки один – 2,0-літровий бензиновий з турбонадувом. Цікава родзинка, якою мало хто може похвалитись в наш час – у Wrangler є версії із складним та знімним дахом, а ще в усіх машин можна легко демонтувати двері – щоб бути максимально схожим на свого славного предка з далеких 1940-х.
Ще одна машина, за кермом якої відчуваєш себе швидше мандрівником-першовідкривачем, аніж людиною ХХІ ст., яка іде на роботу в офіс. Міцна і витривала ходова не дуже комфортна на нерівностях асфальту, але їй байдужі будь-які путівці, снігові замети і багнюка. Двигун може бути тільки дизельний, але їх два – V6 і рядна шістка, обидва працюють не дуже комфортно, натомість відрізняються гідним обертовим моментом. Трансмісія тільки автоматична 8-ступінчаста (!), але її повнопривідну частину можна обрати з кількох варіантів. І при всій своїй внутрішній брутальності "Паджеро Спорт" має цілком ошатну зовнішність і багато оснащений, добре оформлений салон.
Зовнішність оманлива: цей набурмосений малюк насправді дасть фору будь-якому кросоверу, самі лише нерозрізні мости чого варті. Плюс привод 4х4 з жорстким підключенням передка і дорослий кліренс у 210 мм. Доросла і поведінка на дорозі і там, де її немає – енергомістка, підвішена на чотирьох пружинах ходова витримує суворе поводження і суворі недоліки покриття під колесами. Двигун доступний тільки один, і не дивіться, що ця "бензинка" має скромні 1,5 літри об’єму – сама машинка теж не дуже велика (3,6 м довжини) і не важка. Можна обрати комплектацію з механічною коробкою передач, також на вибір є повноцінний автомат. Серйозний недолік машинки – обмежений простір в кузові, особливо у задній частині і особливо коли заднє сидіння не складене. Але нагадаємо, що "Джимні" від самого початку заявляється як машина компактного класу і ніхто не обіцяв, що це буде місткий фургон для комерсантів чи вен для великої родини.
Класична річ, яка символізує собою поєднання комфорту (чи таки розкошів?), безпеки, динамки і високої прохідності. А ще Land Cruiser – це статус, і наявність рами працює тут не стільки на прохідність і витривалість (хоча все це теж присутнє), скільки на додатковий комфорт в салоні. Під капотом може стояти одна з двох турбованих V-подібних шісток – бензинова чи дизельна. Віддача обох така, що цей повнорозмірний 7-місний автомобіль прискорюється до першої сотні як спортивний електромобіль (6,8 с).
На бездоріжжі у розпорядженні водія "трьохсотки" вибір з кількох передвстановлених режимів руху, дорожній просвіт 230 мм, блокування до трьох диференціалів, фірмова стабілізаційна система для боротьби з кренами. Є система, яка показує водієві в режимі реального часу дорогу під автомобілем і навколо – і яка автоматично оцінює якість покриття і вибирати відповідний режим руху. Нарешті, розкішне авто долає водну перешкоду глибиною до 700 мм.
Молодший брат великого Land Cruiser, в якого менше тільки габарити та запас розкошів – навіть технічна платформа однакова з "трьохсоткою". Новітня версія Prado вийшла більш комфортною на нерівностях, що в принципі непросто зробити при таких габаритах, масі і позашляховій спрямованості. Двигун можна обрати бензиновий (2,4 л) чи дизельний (2,8 л), коробка передач у "Прадо" буває тільки автоматична, а трансмісія в цілому – тільки повнопривідна. Причому режим 4х4 постійний, що додає безпеки на слизьких дорогах, зокрема, і при повсякденних поїздках містом. Для важких ґрунтів Prado штатно має блокування двох диференціалів – центрального та заднього міжколісного, а полегшить рух бездоріжжям фірмовий позашляховий круїз-контроль. Добротним і недешевим вийшов інтер’єр, де конструктори не поскупилися на багатий набір механічних кнопок і перемикачів.
Слід визнати, що позашляховики з ніяк не гіршими характеристиками є і серед машин без окремої рами під кузовом. Проте, саме з нею всюдихід є найбільш логічним і раціональним. Недаремно в цій групі ми сьогодні бачимо не якісь там гостромодні новинки, а шановані моделі, які налічують історію тривалістю в кілька десятків років – а деякі і понад півстоліття.
При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.
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