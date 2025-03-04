Для настоящего бездорожья: ТОП-5 рамных внедорожников на украинском рынке

Jeep Wrangler

Достойный потомок основателя жанра рамных внедорожников в девятом поколении - вот что такое нынешний Wrangler. И на сегодняшний день это машина, среди всех остальных максимально приближенная к далекому предку Willys MB. Большая часть всех усилий, потраченных конструкторами "Вранглера", направлена именно на преодоление бездорожья, и минимум внимания оставили для комфорта. Поэтому автомобиль брутален не только внешне, но и на ходу, однако за это его и любят сотни тысяч фанатов по всему миру. В дополнение к выдающейся геометрической проходимости машина имеет мощный внедорожный арсенал: полный привод с понижающей передачей, блокировка переднего и заднего межосевых дифференциалов, специальный внедорожный режим и система помощи на спуске. Двигатель предусмотрен только один - 2,0-литровый бензиновый с турбонаддувом. Интересная изюминка, которой мало кто может похвастаться в наше время - у Wrangler есть версии со складной и съемной крышей, а еще у всех машин можно легко демонтировать двери - чтобы быть максимально похожим на своего славного предка из далеких 1940-х.

Mitsubishi Pajero Sport

Еще одна машина, за рулем которой чувствуешь себя скорее путешественником-первооткрывателем, чем человеком ХХІ в., который идет на работу в офис. Крепкая и выносливая ходовая не очень комфортна на неровностях асфальта, но ей безразличны любые проселочные дороги, снежные заносы и грязь. Двигатель может быть только дизельный, но их два - V6 и рядная шестерка, оба работают не очень комфортно, зато отличаются достойным крутящим моментом. Трансмиссия только автоматическая 8-ступенчатая (!), но ее полноприводную часть можно выбрать из нескольких вариантов. И при всей своей внутренней брутальности "Паджеро Спорт" имеет вполне нарядную внешность и богато оснащенный, хорошо оформленный салон.

Suzuki Jimny

Внешность обманчива: этот насупленный малыш на самом деле даст фору любому кроссоверу, одни только неразрезные мосты чего стоят. Плюс привод 4х4 с жестким подключением передка и взрослый клиренс в 210 мм. Взрослое и поведение на дороге и там, где ее нет - энергоемкая, подвешенная на четырех пружинах ходовая выдерживает суровое поведение и суровые недостатки покрытия под колесами. Двигатель доступен только один, и не смотрите, что эта "бензинка" имеет скромные 1,5 литра объема - сама машинка тоже не очень большая (3,6 м длины) и не тяжелая. Можно выбрать комплектацию с механической коробкой передач, также на выбор есть полноценный автомат. Серьезный недостаток машинки - ограниченное пространство в кузове, особенно в задней части и особенно когда заднее сиденье не сложено. Но напомним, что "Джимни" изначально заявляется как машина компактного класса и никто не обещал, что это будет вместительный фургон для коммерсантов или вен для большой семьи.

Toyota Land Cruiser 300

Классическая вещь, которая символизирует собой сочетание комфорта (или все-таки роскоши?), безопасности, динамики и высокой проходимости. А еще Land Cruiser - это статус, и наличие рамы работает здесь не столько на проходимость и выносливость (хотя все это тоже присутствует), сколько на дополнительный комфорт в салоне. Под капотом может стоять одна из двух турбированных V-образных шестерок - бензиновая или дизельная. Отдача обеих такова, что этот полноразмерный 7-местный автомобиль ускоряется до первой сотни как спортивный электромобиль (6,8 с).

На бездорожье в распоряжении водителя "трехсотки" выбор из нескольких предустановленных режимов движения, дорожный просвет 230 мм, блокировка до трех дифференциалов, фирменная стабилизационная система для борьбы с кренами. Есть система, которая показывает водителю в режиме реального времени дорогу под автомобилем и вокруг - и которая автоматически оценивает качество покрытия и выбирать соответствующий режим движения. Наконец, роскошное авто преодолевает водное препятствие глубиной до 700 мм.

Toyota Land Cruiser Prado

Младший брат большого Land Cruiser, у которого меньше только габариты и запас роскоши - даже техническая платформа одинакова с "трехсоткой". Новейшая версия Prado получилась более комфортной на неровностях, что в принципе непросто сделать при таких габаритах, массе и внедорожной направленности. Двигатель можно выбрать бензиновый (2,4 л) или дизельный (2,8 л), коробка передач у "Прадо" бывает только автоматическая, а трансмиссия в целом - только полноприводная. Причем режим 4х4 постоянный, что добавляет безопасности на скользких дорогах, в том числе и при повседневных поездках по городу. Для тяжелых грунтов Prado штатно имеет блокировку двух дифференциалов - центрального и заднего межколесного, а облегчит движение по бездорожью фирменный внедорожный круиз-контроль. Добротным и недешевым получился интерьер, где конструкторы не поскупились на богатый набор механических кнопок и переключателей.

Вкратце

Следует признать, что внедорожники с никак не худшими характеристиками есть и среди машин без отдельной рамы под кузовом. Тем не менее, именно с ней вездеход является наиболее логичным и рациональным. Недаром в этой группе мы сегодня видим не какие-то там остромодные новинки, а уважаемые модели, насчитывающие историю длительностью в несколько десятков лет - а некоторые и более полувека.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.