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Справжній потоп. Один з мікрорайонів Чернігова сильно затопило, по вулицях ллється вода

Фото: один із мікрорайонів Чернігова сильно затопило 10 листопада (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

В одному з мікрорайонів Чернігова, Масани стався порив водоводу 10 листопада. Вулиці сильно затопило, мешканців просять запастись водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Чернігівводоканал".

"Терміново! В районе Масанів стався порив водоводу діаметром 400 мм", - йдеться в повідомленні.

 

В водоканалі попереджають: на території міста Чернігова можливо спостерігатиметься падіння тиску води.

"Прохання до всіх мешканців Чернігова зробити запаси питної води", - додали комунальники.

Оновлено. О 8:10 аварію на Масанах на водопроводі діаметром 400 мм локалізовано.

"Проводиться обстеження місця пориву", - зазначають на підприємстві.

Як повідомлялося, у Києві вранці 2 листопада стався прорив труби. Вулицю залило окропом. Прорив теплотраси стався у центральній частині столиці, що на вулиці Діловій біля станції метро Олімпійська.

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Чернігів