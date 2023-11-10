Справжній потоп. Один з мікрорайонів Чернігова сильно затопило, по вулицях ллється вода

В одному з мікрорайонів Чернігова, Масани стався порив водоводу 10 листопада. Вулиці сильно затопило, мешканців просять запастись водою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Чернігівводоканал".
"Терміново! В районе Масанів стався порив водоводу діаметром 400 мм", - йдеться в повідомленні.
В водоканалі попереджають: на території міста Чернігова можливо спостерігатиметься падіння тиску води.
"Прохання до всіх мешканців Чернігова зробити запаси питної води", - додали комунальники.
Оновлено. О 8:10 аварію на Масанах на водопроводі діаметром 400 мм локалізовано.
"Проводиться обстеження місця пориву", - зазначають на підприємстві.
Як повідомлялося, у Києві вранці 2 листопада стався прорив труби. Вулицю залило окропом. Прорив теплотраси стався у центральній частині столиці, що на вулиці Діловій біля станції метро Олімпійська.
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