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Настоящий потоп. Один из микрорайонов Чернигова сильно затопило, по улицам льется вода

Фото: один из микрорайонов Чернигова сильно затопило 10 ноября (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В одном из микрорайонов Чернигова, Масаны случился порыв водовода 10 ноября. Улицы сильно затопило, жителей просят запастись водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Черниговводоканал".

"Срочно! В районе Масанов произошел порыв водовода диаметром 400 мм", - говорится в сообщении.

 

В водоканале предупреждают: на территории города Чернигова, возможно, будет наблюдаться падение давления воды.

"Просьба ко всем жителям Чернигова сделать запасы питьевой воды", - добавили коммунальщики.

Обновлено. В 8:10 авария на Масанах на водопроводе диаметром 400 мм локализована.

"Проводится обследование места порыва", - отмечают на предприятии.

Как сообщалось, в Киеве утром 2 ноября произошел прорыв трубы. Улицу залило кипятком. Прорыв теплотрассы произошел в центральной части столицы, на улице Деловой у станции метро Олимпийская.

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Чернигов