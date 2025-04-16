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Завтра в Україні буде тепло, але не скрізь: у яких регіонах буде прохолодніше

Фото: синоптик розповіла про погоду на 17 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 17 квітня, в Україні очікується тепла погода, до +24 градусів. Але будуть і більш прохолодні регіони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"17 квітня погоду України визначатиме антициклон, тому повсюди буде сухо та переважно сонячно. Вітер південний, на Правобережжі - рвучкий, на Лівобережжі - легший, помірний", - розповіла вона.

Вночі передбачається +6...+12 градусів, завтра вдень скрізь +20....+24 градуси, хіба в прибережних районах +16...+19 градусів.

Погода у Києві

У Києві 17 квітня очікується суха сонячна тепла погода з денною температурою повітря до +20....+22 градуси. Південний вітер все ще залишатиметься поривчастим.

Якою була погода в Україні на початку квітня

Перші дні квітня в Україні відзначилися різкими температурними контрастами та опадами.

На старті декади середньодобова температура ще трималась вище за норму, але вже з 5 квітня країну накрив холодний арктичний фронт. Через утворення активного циклону почалось різке похолодання - середні температури впали на 6–9° нижче за кліматичну норму.

Протягом цього періоду фіксувались затяжні та інтенсивні заморозки. А 7–8 квітня в більшості областей середньодобові температури стали від’ємними.

По всій території України випали опади - сніг, мокрий сніг, дощ, подекуди спостерігалась ожеледиця. У багатьох регіонах неодноразово утворювався і танув сніговий покрив, висота якого подекуди сягала 6-11 см.

Детальніше про погоду до Великодня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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