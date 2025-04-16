Завтра в Україні буде тепло, але не скрізь: у яких регіонах буде прохолодніше

"17 квітня погоду України визначатиме антициклон, тому повсюди буде сухо та переважно сонячно. Вітер південний, на Правобережжі - рвучкий, на Лівобережжі - легший, помірний", - розповіла вона.

Вночі передбачається +6...+12 градусів, завтра вдень скрізь +20....+24 градуси, хіба в прибережних районах +16...+19 градусів.

Погода у Києві

У Києві 17 квітня очікується суха сонячна тепла погода з денною температурою повітря до +20....+22 градуси. Південний вітер все ще залишатиметься поривчастим.