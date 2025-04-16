Настоящее тепло в Украину придет завтра не везде: в каких регионах будет максимум +19 градусов

Завтра, 17 апреля, в Украине ожидается теплая погода, до +24 градусов. Но будут и более прохладные регионы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"17 апреля погоду Украины будет определять антициклон, поэтому повсюду будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер южный, на Правобережье - порывистый, на Левобережье - легкий, умеренный", - рассказала она.
Ночью предполагается +6...+12 градусов, завтра днем везде +20....+24 градуса, разве что в прибрежных районах +16...+19 градусов.
В Киеве 17 апреля ожидается сухая солнечная теплая погода с дневной температурой воздуха до +20....+22 градуса. Южный ветер все еще будет оставаться порывистым.
Первые дни апреля в Украине отметились резкими температурными контрастами и осадками.
На старте декады среднесуточная температура еще держалась выше нормы, но уже с 5 апреля страну накрыл холодный арктический фронт. Из-за образования активного циклона началось резкое похолодание - средние температуры упали на 6-9° ниже климатической нормы.
В течение этого периода фиксировались затяжные и интенсивные заморозки. А 7-8 апреля в большинстве областей среднесуточные температуры стали отрицательными.
По всей территории Украины выпали осадки - снег, мокрый снег, дождь, местами наблюдалась гололедица. Во многих регионах неоднократно образовывался и таял снежный покров, высота которого местами достигала 6-11 см.
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