RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Настоящее тепло в Украину придет завтра не везде: в каких регионах будет максимум +19 градусов

Фото: синоптик рассказала о погоде на 17 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 17 апреля, в Украине ожидается теплая погода, до +24 градусов. Но будут и более прохладные регионы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"17 апреля погоду Украины будет определять антициклон, поэтому повсюду будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер южный, на Правобережье - порывистый, на Левобережье - легкий, умеренный", - рассказала она.

Ночью предполагается +6...+12 градусов, завтра днем везде +20....+24 градуса, разве что в прибрежных районах +16...+19 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 17 апреля ожидается сухая солнечная теплая погода с дневной температурой воздуха до +20....+22 градуса. Южный ветер все еще будет оставаться порывистым.

 

Какой была погода в Украине в начале апреля

Первые дни апреля в Украине отметились резкими температурными контрастами и осадками.

На старте декады среднесуточная температура еще держалась выше нормы, но уже с 5 апреля страну накрыл холодный арктический фронт. Из-за образования активного циклона началось резкое похолодание - средние температуры упали на 6-9° ниже климатической нормы.

В течение этого периода фиксировались затяжные и интенсивные заморозки. А 7-8 апреля в большинстве областей среднесуточные температуры стали отрицательными.

По всей территории Украины выпали осадки - снег, мокрый снег, дождь, местами наблюдалась гололедица. Во многих регионах неоднократно образовывался и таял снежный покров, высота которого местами достигала 6-11 см.

Подробнее о погоде к Пасхе в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в КиевеПогода на день