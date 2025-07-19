Справжнє кохання чи лише гормони: як не переплутати почуття і хімію

Коли виникає сильне емоційне тяжіння, важко одразу зрозуміти, що це: глибоке почуття чи лише хімічна реакція в мозку. Закоханість може здаватися справжнім коханням, але часто це лише результат викиду дофаміну, серотоніну та окситоцину. Як не переплутати емоції з біологічною реакцією і не потрапити у пастку гормонального захоплення?
Як не переплутати справжнє кохання зі звичайною гормональною "хімією", розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.
"Хімією" ми називаємо фізичний потяг, ейфорію, збудження та бажання бути поруч, яке виникає на перших етапах знайомства. Це природна біологічна реакція організму. Викид гормонів робить людину емоційно залежною, підсилює відчуття закоханості, але:
"Це схоже на фокус. Коли людина подобається, здається, що все складається: погляд зачаровує, голос - як музика, хочеться торкатись, писати їй вночі, бути поруч постійно. Але що це? Кохання? Пристрасть? Симпатія? Фізичне збудження? І головне - як не втрапити в емоційний квест та неминуче розчарування?" - каже експерт.
Постійна ейфорія і "злети" - але відсутність глибокого контакту
Тяга до фізичної близькості - без емоційної розмови
Ідеалізація партнера - ви не бачите його недоліків
Паніка при дистанції - відчуття, що все розсиплеться без постійного контакту
Відсутність бажання будувати щось стабільне - лише "тут і зараз"
Симпатія - це коли людина просто приємна. Хочеться поговорити, поспілкуватися. Але немає сильного емоційного чи тілесного потягу. Це, скоріше, рівень "я б із цією людиною міг пити каву".
Фізичний потяг - це, коли говорить ваше тіло. Воно хоче дотиків, близькості, сексу. Але при цьому може бути байдуже до розмов, цінностей і душі.
"Саме у цьому моменті й стається дуже багато помилок у стосунках. Люди помилково сприймають фізичний потяг за прояв почуттів і думають, що це закоханість", - наголошує Віталій Курсік.
Пристрасть - це вже як емоційний тайфун. Дуже сильне бажання бути разом, буквально "зносить дах". Але зазвичай вона короткотривала, оскільки живе на гормонах. Коли у вас до людини пристрасть - спокою чекати не варто.
"Закоханість - це коли здається, що людина ідеальна. Ми бачимо те, що хочемо бачити. Ідеалізуємо. Але закоханість не завжди бачить реальність. Вона гарна, але не завжди правдива", - пояснює фахівець.
Кохання - це якраз не про ідеал. Це коли ви знаєте недоліки людини й все одно обираєте бути поруч.
"Це про довіру, повагу, підтримку, інтерес до думок іншого. Це коли хочеться віддавати, а не тільки "отримувати від стосунків щось своє". Це коли ваш союз не лише "про кайф”, а й "про ріст", - додає експерт.
Справжня прив'язаність і кохання формуються з часом. Вони не викликають лише ейфорію - навпаки, дають відчуття спокою, безпеки й довіри. Основні ознаки:
Як перевірити, що це? Ви бачите людину такою, як вона є, а не тільки як об'єкт свого бажання? Чи готові ви прийняти її у поганому настрої, зі слабкостями, у стресі? Чи є у вас інтерес не лише до тіла, а й до життя цієї людини? Чи вам добре поруч… навіть у тиші?
"Справжнє кохання - це не вибух, не хімія, не пристрасть. Це вогонь, який розгорається повільно, але гріє довго. І так, іноді шлях до нього починається з пристрасті, симпатії чи закоханості. Але щоб це стало чимось більшим, потрібен час, чесність - і ваша готовність бачити не ідеального, а справжнього партнера", - резюмує Віталій Курсік.