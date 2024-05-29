Справу про вбивство підлітка на фунікулері у Києві передали до суду
Правоохоронці завершили розслідування справи про вбивство підлітка на фунікулері у Києві. Матеріали передали до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Як зазначається, працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві 5 травня 2024 року. Сторона захисту мала час на ознайомлення з матеріалами справи.
Обвинувальний акт відносно співробітника Управління державної охорони передано до суду.
Що відомо про справу
Нагадаємо, 7 квітня 2024 року співробітник Управління державної охорони у вагоні столичного фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх.
Після виходу з фунікулера на станції правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Підліток помер на місці події.
У момент трагедії співробітник Управління державної охорони був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Чоловік був відсторонений від виконання обов'язків.
Його звинувачують за ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення.
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