Дело об убийстве подростка на фуникулере в Киеве передали в суд
Правоохранители завершили расследование дела об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Материалы были переданы в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Работники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве 5 мая 2024 года. У стороны защиты было время на ознакомление с материалами дела.
Обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны передан в суд.
Что известно о деле
Напомним, 7 апреля 2024 года сотрудник Управления государственной охраны в вагоне столичного фуникулера начал беспричинно приставать к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним.
После выхода из фуникулера на станции правоохранитель подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Подросток скончался на месте происшествия.
В момент трагедии сотрудник Управления государственной охраны находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мужчина был отстранен от исполнения обязанностей.
Его обвиняют по ч. 2 ст. 115 УК Украины, предусматривающей пожизненное заключение.
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