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Дело об убийстве подростка на фуникулере в Киеве передали в суд

Киев, Среда 29 мая 2024 12:46
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Дело об убийстве подростка на фуникулере в Киеве передали в суд Фото: дело об убийстве подростка на фуникулере в Киеве передали в суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители завершили расследование дела об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Материалы были переданы в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Работники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве 5 мая 2024 года. У стороны защиты было время на ознакомление с материалами дела.

Обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны передан в суд.

Что известно о деле

Напомним, 7 апреля 2024 года сотрудник Управления государственной охраны в вагоне столичного фуникулера начал беспричинно приставать к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним.

После выхода из фуникулера на станции правоохранитель подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Подросток скончался на месте происшествия.

В момент трагедии сотрудник Управления государственной охраны находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мужчина был отстранен от исполнения обязанностей.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 115 УК Украины, предусматривающей пожизненное заключение.

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