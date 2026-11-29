За його словами, на визначальному засіданні ВАКС 23 листопада відбулася подія, здатна кардинально змінити хід справи та завадити державі націоналізувати виробника "Моршинської".



"Йдеться про появу адвоката, що представляє інтереси Юридичного бюро "Пріорітас". На засіданні він подав заяву від бюро на право бути третьою стороною у цій справі. Мовляв, "переможець конкурсного відбору має право здійснювати управління активами, від чого держава буде отримувати прибуток", — зазначив експерт.



Шнайдер нагадав, що 7 вересня АРМА провело конкурс з відбору управителя активами найбільшого виробника води в Україні. Із п’яти учасників агентство обрало переможцем ЮБ "Пріорітас", яке запропонувало найнижчу ставку винагороди за управління - 0,9%.

Водночас вже 29 вересня Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалою тимчасово заборонив АРМА укладати договір із цією компанією.



Також політолог послався на розслідування голови антикорупційного комітету ВРУ Анастасії Радіної, згідно з яким ЮБ "Пріорітас" раніше фігурувало у сумнівних схемах із державним майном.

Зокрема, йдеться про передачу в управління активів Жовтневого палацу в Києві: тоді переможець конкурсу ТОВ "Комбінат Плюс" одразу здав приміщення в суборенду структурам, пов’язаним із ЮБ "Пріорітас", які й отримували прибуток від користування держмайном.



"Голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна в контексті конкурсу АРМА на управління "Моршинською" звернула увагу на ще один дуже важливий момент, а саме - на зв’язок з ЮБ "Пріорітас" Сергія Германа, який раніше очолював Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка". У команді бюро Герман відповідає за бізнесову стратегію IDS Ukraine. Народна депутатка зробила логічний висновок: зв’язок Германа з виробником напоїв може створювати неабиякий конфлікт інтересів, оскільки "Росинка" працює на тому ж ринку, що й IDS", — процитував розслідування Шнайдер.



На думку оглядача, спроба бюро долучитися до процесу на фінальній стадії має на меті штучне гальмування розгляду позову.



"Який стосунок взагалі може мати ця контора до теми націоналізації активів "Моршинської"? Так, АРМА провело конкурс, так, визначила (хоча і дуже сумнівно, що законно) переможця цього конкурсу. Але договір з новим управителем підписано не було. Переможець конкурсу АРМА всіляко намагається гальмувати розгляд справи у ВАКС. Ймовірно, в інтересах інших осіб, до речі, серед яких цілком можливі і інтереси російського олігарха Михайла Фрідмана", — підсумував він.



Шнайдер переконаний, що юридичних підстав для участі "Пріорітас" у справі про стягнення активів немає, проте статус третьої сторони дозволив би бюро впливати на перебіг засідань і затягувати ухвалення рішення.