По его словам, на определяющем заседании ВАКС 23 ноября произошло событие, способное кардинально изменить ход дела и помешать государству национализировать производителя "Моршинского".



"Речь идет о появлении адвоката, представляющего интересы Юридического бюро "Приоритас". На заседании он подал заявление от бюро на право быть третьей стороной по этому делу. Мол, "победитель конкурсного отбора имеет право осуществлять управление активами, от чего государство будет получать прибыль", - отметил эксперт.



Шнайдер напомнил, что 7 сентября Арма провела конкурс по отбору управляющего активами крупнейшего производителя воды в Украине. Из пяти участников агентство избрало победителем ЮБ "Приоритас", которое предложило самую низкую ставку вознаграждения за управление - 0,9%.

В то же время, уже 29 сентября Днепропетровский окружной административный суд постановлением временно запретил АРМА заключать договор с этой компанией.



Также политолог сослался на расследование главы антикоррупционного комитета ВРУ Анастасии Радиной, согласно которому ЮБ "Приоритас" ранее фигурировало в сомнительных схемах с государственным имуществом.

В частности, речь идет о передаче в управление активов Октябрьского дворца в Киеве: тогда победитель конкурса ООО "Комбинат Плюс" сразу сдал помещение в субаренду структурам, связанным с ЮБ "Приоритас", получавшим прибыль от пользования госимуществом.



"Председатель Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина в контексте конкурса АРМА на управление "Моршинской" обратила внимание на еще один очень важный момент, а именно - на связь с ЮБ "Приоритас" Сергея Германа, который ранее возглавлял Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка". Народная депутат сделала логический вывод: связь Германа с производителем напитков может создавать большой конфликт интересов, поскольку "Росинка" работает на том же рынке, что и IDS", — процитировал расследование Шнайдер.



По мнению обозревателя, попытка бюро присоединиться к процессу на финальной стадии преследует цель искусственного торможения рассмотрения иска.



"Какое отношение вообще может иметь эта контора к теме национализации активов "Моршинской"? Да, АРМА провело конкурс, да, определила (хотя и очень сомнительно, что законно) победителя этого конкурса. Но договор с новым управляющим подписано не было. Победитель конкурса АРМА всячески пытается тормозить расмотрение дела в ВАКС. Вероятно, в интересах других лиц, среди которых вполне возможны и интересы российского олигарха Михаила Фридмана", - подытожил он.



Шнайдер убежден, что юридических оснований для участия "Приоритас" по делу о взыскании активов нет, однако статус третьей стороны позволил бюро влиять на ход заседаний и затягивать принятие решения.