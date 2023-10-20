Справу митрополита УПЦ МП Павла направили до суду

До суду направили обвинувальний акт щодо колишнього митрополита УПЦ (Московського патріархату) та намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) за виправдання збройної агресії РФ проти України.

Справа була скерована до Печерського районного суду у столиці.

У обвинувальному акті щодо священнослужителя вказуються факти виправдання ним агресії Росії проти України та "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань" (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 161 Кримінального) кодексу).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як було встановлено слідством, будучи намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, обвинувачений "представляв агресію Росії як внутрішній громадянський конфлікт".

"У телефонних розмовах з вірянами своїми висловами він розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечі. Це підтверджено висновками відповідних експертиз", - йдеться у повідомленні.

Так, розповіли у прокуратурі, священнослужитель робив заяви, які виправдовують дії держави-агресора.

"У своїх виступах він неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них. Також встановлено факти спілкування митрополита зі свідком у кримінальному провадженні, попри відповідну заборону на це у рішенні суду", - розповіли в прокуратурі.

В СБУ наголосили, що у своїй діяльності служба "дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України".

Справа митрополита Павла

Нагадаємо, на початку квітня СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ).

Того ж дня суд у Києві обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

ІУ разі доведення провини йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Сам же представник Московського патріархату заперечує свою причетність до підтримки агресії РФ проти України.

Додамо, що раніше, 7 серпня, екс-намісник Києво-Печерської лаври вийшов з Лук'янівського СІЗО під 33 мільйони гривень застави. Його зобов'язали носити електронний браслет та не залишати своє місце проживання без дозволу.

У серпні адвокат митрополита УПЦ МП повідомив, що його підзахисного було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із київських лікарень.