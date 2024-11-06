Справу Хацкевича закрито: винних у нападі на тренера не знайшли

Польські правоохоронці не спростували факт злочину – вони просто не знайшли винуватців. Таке пояснення надали у прокуратурі країни іншому постраждалому в інциденті – ексдиректору клубу Михайлу Залевському.

"Я не здивований. У Польщі є система правосуддя, поліція, прокуратура, суд, я вважаю, що рішення прийняли компетентні люди", – прокоментував місцевим ЗМІ вирок білоруський функціонер, що працював у клубі з Сосновця разом з екстренером київського "Динамо".

Він пояснив, що місцеві футболісти боялися свідчити проти вболівальників. Крім того, на обличчях нападників були маски. Раніше і сам Хацкевич говорив, що не зміг би упізнати нападників.

Напад на Хацкевича: що відомо

Колишній гравець і тренер київського "Динамо" очолив польський клуб "Заглембє" (Сосновець) у січні 2024 року. Під керівництвом білоруського фахівця команда, що виступала в другому дивізіоні місцевого чемпіонату, провела шість матчів.

У них вона двічі зіграла внічию та зазнала чотири поразки. Останнім матчем Хацкевича біля керма колективу став поєдинок з "Катовіце", який завершився розгромом – 0:4. Після нього тренер повідомив, що не впливав на дії команди, оскільки на передматчевій установці футболісти самостійно, за зачиненими дверима, обговорювали стратегію на гру.

Згодом під час тренування "Заглембє" на поле увірвалися озброєні фанати. Вони викрикували погрози, ксенофобські та расистські висловлювання на адресу іноземних гравців та співробітників клубу. На Хацкевича був скоєний фізичний напад. За повідомленнями польських ЗМІ, наставник отримав удар в обличчя, а також кілька стусанів ногами.

Після інциденту Хацкевич, Залевський та ще один білорус – тренер-аналітик Володимир Аржанов залишили команду. "Заглембє" вже без них завершило сезон на останньому місці та вилетіло до третього дивізіону. Сам ексголовний тренер команди з того часу перебуває без роботи.