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Український боксер провів битву поглядів перед поєдинком за титул чемпіона світу

Філадельфія, Середа 06 листопада 2024 13:52
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Український боксер провів битву поглядів перед поєдинком за титул чемпіона світу Фото: Карен Чухаджян (instagram.com/torstenhelmke)
Автор: Андрій Костенко

Українець Карен Чухаджян у найближчі вихідні проведе бій за чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у напівсередній вазі проти американця Джарона Енніса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Зустріч пройде 9 листопада в американській Філадельфії. Вона стане головною подією боксерського вечора. Напередодні суперники провели битву поглядів.

Цей бій буде реваншем із підвищеним статусом. Бійці вже зустрічались на рингу 7 січня 2023 року. Тоді Енніс виграв одноголосним рішенням суддів та завоював титул тимчасового чемпіона світу.

Через півроку американець був підвищений до повноцінного чемпіона. Це сталося через відмову іншого представника США – Теренса Кроуфорда провести з ним реванш. Енніс встиг один раз захистити цей пояс – 13 липня 2024 року переміг росіянина Давида Аванесяна.

Український боксер після поразки від Енніса провів вже три поєдинки. Він переміг технічними нокаутами Мішеля Маркано з Венесуели та П'єтро Россетті з Італії, а також одноголосним рішенням суддів – британця Гаррі Скарфа.

Промоутерські торги за право організувати бій виграла команда українця. Відомо, що Чухаджян отримає за поєдинок 700 тисяч доларів, тоді як Енніс – 1,3 млн.

Український боксер провів битву поглядів перед поєдинком за титул чемпіона світу

Хто такий Карен Чухаджян

28-річний уродженець Києва. Боксер-професіонал, який виступає в напівсередній і в першій середній вагових категорій. Професіональну кар’єру розпочав у 2015 році. Має 24 перемоги (з яких 13 нокаутом) та дві поразки. Чинний інтерконтинентальний чемпіон за версією IBF у напівсередній вазі.

Найкраща позиція за рейтингом BoxRec – 9-та (серпень 2024 року). Він є першим серед українських боксерів напівсередньої вагової категорії. Посідає перше місце в рейтингу IBF та четверте – у WBO.

Раніше Берінчик втратив шанс на мега-вечір боксу.

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