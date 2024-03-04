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Справу ексголови Верховного суду Князєва скерували до суду

Понеділок 04 березня 2024 18:08
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Справу ексголови Верховного суду Князєва скерували до суду Фото: екс-голова Верховного суду Всеволод Князєв (Getty Image)
Автор: Тетяна Степанова

Справу щодо колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва скерували до суду у понеділок, 4 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Верховного суду, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Дії ексглави Верховного суду кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, у 2002 році український бізнесмен Костянтин Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з головою Верховного суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн доларів (1,8 млн доларів - голові та суддям Верховного суду, решта - як "оплата" посередницьких послуг).

Верховний суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу й отримання двома траншами 1,8 млн доларів.

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня 2023 року правоохоронці спіймали голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Хабар був пов'язаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.

Князєва достроково позбавили повноважень, його відсторонили від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Детальніше про справу Князєва читайте у матеріалі РБК-Україна.

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