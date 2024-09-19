Справу екс-мера Сум про хабарництво передали до суду: що йому загрожує

Справу екс-мера міста Суми передали до суду. Колишнього міського голову будуть судити за хабарництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Facebook.

Прокурор САП у середу, 18 вересня, направив до суду справу міського голови Сум Олександра Лисенка та його спільника Олександра Журби - колишнього директора Департаменту інфраструктури Сумської міськради - у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

За даними слідства, фігуранти вимагали хабарі від місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття, для встановлення нового тарифу на поводження з побутовими відходами.

З листопада 2022 року до жовтня 2023 року слідство задокументувало одержання хабарів у загальній сумі 2 130 000 гривень. У жовні 2023 року мера фігурантів викрили "на гарячому" одразу після одержання третьої частини хабаря - 1 430 000 гривень.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. Фігурантам загрожує від 8 до 12 років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.