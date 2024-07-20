Займався рекетом. Стали відомі подробиці затримання мера Білгород-Дністровського

У СБУ підтвердили затримання мера одного із міст Одеської області. Він займався рекетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та СБУ.

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одеської області. Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону", - йдеться у повідомленні СБУ.

При цьому, джерела РБК-Україна підтверджують, що йдеться про мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана.

Деталі схеми

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря.

"Для цього учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього. Після цього вони призначили на базу відпочинку "свого" директора, який почав шукати покупців на даний комплекс", - додали в СБУ.

СБУ затримала мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана (t.me/SBUkr)

Коли покупці знайшлися, учасники банди збиралися "віджати" у власниці решту 50% корпоративних прав. За даними слідства, щоб реалізувати задумане, мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів.

"Саме вони мали переоформити "віджату" турбазу на потенційних покупців. Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання - мера - "на гарячому", коли той отримував 30 тис. доларів завдатку від покупців турбази", - додали у спецслужбі.

Наразі триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.