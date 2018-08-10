Справочный курс доллара превысил 27,20 гривен за доллар

Национальный банк повысил справочный курс доллара еще на 13 копеек

Справочное значение курса доллара на 10 августа повысилось до 27,22 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,2290 гривен за доллар. Это на 13 копеек выше справочного курса, установленного 8 августа (27,0965 гривен за доллар).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в обменных пунктах 10 августа курс доллара вырос до 27,40 гривен за доллар. По сравнению с данными 9 августа курс евро в продаже снизился на 5 копеек - до 31,65 гривен за доллар.

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанке соглашениям по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынка оперативного индикатора курса.

На открытии межбанковского рынка сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,1900 - 27,2400 грн/доллар, евро 31,1597 - 31,2170 грн/евро, российский рубль 0,4060 - 0,4070 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2018 года установил официальные курсы валют на следующем уровне:

2711,1393 гривны за 100 долларов (+14,9667);

3 143,0238 гривны за 100 евро (+18,4294).