Довідковий курс долара перевищив 27,20 гривень за долар

Національний банк підвищив довідковий курс долара ще на 13 копійок

Довідкове значення курсу долара на 10 серпня підвищилося до 27,22 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднено на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,2290 гривень за долар. Це на 13 копійок вище довідкового курсу, встановленого 8 серпня (27,0965 гривень за долар).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в обмінних пунктах 10 серпня курс долара виріс до 27,40 гривень за долар. Порівняно з даними 9 серпня курс євро в продажу знизився на 5 копійок - до 31,65 гривень за долар.

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанку угодами станом на 12:00 для надання суб'єктам ринку оперативного індикатора курсу.

На відкритті міжбанківського ринку сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,1900 - 27,2400 грн/долар, євро 31,1597 - 31,2170 грн/євро, російський рубль 0,4060 - 0,4070 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2018 року встановив офіційні курси валют на такому рівні:

2711,1393 гривні за 100 доларів (+14,9667);

3 143,0238 гривні за 100 євро (+18,4294).