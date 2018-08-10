Курс доллара на межбанке снова повысился

Евро на межбанке подешевел на 28 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 10 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 7 копеек - до 27,24 грн/долл, курс в покупке повысился до 27,19 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 28 копеек - до 31,21 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,1900 - 27,2400 грн/доллар, евро 31,1597 - 31,2170 грн/евро, российский рубль 0,4060 - 0,4070 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,1900 27,2400

EUR/UAH 31,1597 31,2170

RUB/UAH 0,4060 0,4070

Напомним, 9 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1400 - 27,1700 грн/долл, евро 31,4579 - 31,4900 грн/евро, российский рубль 0,4103 - 0,4110 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,11 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлен на таком уровне:

2711,1393 гривны за 100 долларов (+14,9667);

3 143,0238 гривны за 100 евро (+18,4294).