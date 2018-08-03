Справочный курс доллара повысился до 27,08 гривен за доллар

Нацбанк повысил справочный курс доллара на 7 копеек

Справочное значение курса доллара по состоянию на 12:00 повысилось до 27,08 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

В частности, Нацбанк опубликовал справочный курс доллара на 12:00, который составляет 27,0883 гривен за доллар и на 7 копеек выше справочного курса, установленного 2 августа (27,0123 гривен за доллар).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что курс доллара на межбанковском рынке в продаже 3 августа 2018 года по состоянию на 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 9 копеек до - 27,13 грн/доллар.

На открытии межбанковского рынка торги по доллару начались в диапазоне 27,0700 - 27,1200 грн/доллар, евро 31,3633 - 31,4212 грн/евро, российский рубль 0,4268 - 0,4280 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины на 3 августа 2018 года ослабил курс гривны до 27,01 гривен за доллар. Официальные курсы установлены на таком уровне:

2701,1867 гривны за 100 долларов (+4,9737).

3137,9686 гривны за 100 евро (-15,5221).