Довідковий курс долара підвищився до 27,08 гривень за долар

Нацбанк підвищив довідковий курс долара на 7 копійок

Довідкове значення курсу долара станом на 12:00 підвищилося до 27,08 гривень за долар. Відповідні дані розміщені на сайті Національного банку України.

Зокрема, Нацбанк опублікував довідковий курс долара на 12:00, який становить 27,0883 гривень за долар і на 7 копійок вище довідкового курсу, встановленого 2 серпня (27,0123 гривень за долар).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що курс долара на міжбанківському ринку у продажу 3 серпня 2018 року станом на 12:40 в порівнянні з показником закриття останньої сесії виріс на 9 копійок до - 27,13 грн/долар.

На відкритті міжбанківського ринку торги по долару почалися в діапазоні 27,0700 - 27,1200 грн/долар, євро 31,3633 - 31,4212 грн/євро, російський рубль 0,4268 - 0,4280 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України на 3 серпня 2018 року послабив курс гривні до 27,01 гривень за долар. Офіційні курси встановлено на такому рівні:

2701,1867 гривні за 100 доларів (+4,9737).

3137,9686 гривні за 100 євро (-15,5221).