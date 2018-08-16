Справочный курс доллара 16 августа поднялся выше 27,60 гривен за доллар

Национальный банк повысил справочный курс доллара на 19 копеек

Справочное значение курса доллара на 16 августа понизилось до 27,63 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,6377 гривен за доллар. Это на 19 копеек выше справочного курса, установленного 15 августа (27,4472 гривен за доллар).

НБУ публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанке соглашениям по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынка оперативного индикатора курса.

Отметим, на открытии межбанковского рынка 16 августа курс доллара в продаже поднялся до 27,62 гривен за доллар. В то же время курс евро в продаже вырос на 30 копеек - до 31,40 гривен за евро.

Кроме того, как сообщало РБК-Украина, к середине дня в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 21 копейку - до 27,80 гривен за доллар. По сравнению с данными 15 августа курс евро в продаже вырос на 22 копейки - до 31,76 гривен за евро.