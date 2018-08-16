Курс доллара на межбанке превысил 27,60 гривен за доллар

Евро на межбанке подорожал на 30 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 16 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек - до 27,62 грн/долл, курс в покупке повысился до 27,58 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 30 копеек - до 31,40 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,5800 - 27,6200 грн/доллар, евро 31,3639 - 31,4094 грн/евро, российский рубль 0,4123 - 0,4132 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,5800 27,6200

EUR/UAH 31,3639 31,4094

RUB/UAH 0,4123 0,4132

Напомним, 15 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4900 - 27,5200 грн/доллар, евро 31,0746 - 31,1086 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4085 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем усилил курс гривны до 27,45 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2 744,9860 гривны за 100 долларов (-0,9062);

3 107,5987 гривны за 100 евро (-24,3659).