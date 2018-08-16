Довідковий курс долара 16 серпня піднявся вище 27,60 гривень за долар

Національний банк підвищив довідковий курс долара на 19 копійок

Довідкове значення курсу долара на 16 серпня знизилося до 27,63 гривень за долар. Відповідні дані розміщено на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,6377 гривень за долар. Це на 19 копійок вище довідкового курсу, встановленого 15 серпня (27,4472 гривень за долар).

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанку угодами станом на 12:00 для надання суб'єктам ринку оперативного індикатора курсу.

Зазначимо, на відкритті міжбанківського ринку 16 серпня курс долара в продажу піднявся до 27,62 гривень за долар. У той же час курс євро в продажу зріс на 30 копійок - до 31,40 гривень за євро.

Крім того, як повідомляло РБК-Україна, до середини дня в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 21 копійку - до 27,80 гривень за долар. Порівняно з даними 15 серпня курс євро в продажу зріс на 22 копійки - до 31,76 гривень за євро.