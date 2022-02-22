Справочник начинающего. Простыми словами о Формуле-1: что такое DRS

Деталь болида, позволяющая уменьшать силу лобового сопротивления болида и увеличивающая его скорость, называют Drag reduction system либо DRS (ДРС).

Система снижения лобового сопротивления появилась в Формуле-1 в 2011 году. Таким способом Международная автомобильная федерация (FIA) стремилась добавить зрелищности гонкам благодаря увеличению количества обгонов. Возложенную на себя задачу DRS выполнила полностью.

Будущий чемпион мира Нико Росберг уже после второго гран-при сезона-2011 назвал систему "лучшим новшеством за всю историю Формулы-1". Его слова подтвердили и цифры. Количество обгонов выросло ориентировочно вдвое.

Принцип работы DRS довольно прост. Каждый болид Королевских автогонок оснащен передним и задним антикрыльями. Они добавляют машинам прижимной силы, особенно на прямых со скоростью свыше 250 км/ч.

С появлением DRS пилот кнопкой на руле болида может уменьшать угол наклона части заднего антикрыла. Как следствие, оно перестает блокировать поток воздуха, а машина прибавляет в скорости (до 12 км/ч в конце прямых).

Эффект от применения DRS заставил организаторов составить правила использования системы. Перед каждым гран-при они заранее определяют 1-2 "зоны Drag reduction system". Именно там пилот может воспользоваться системой, если его отставание от гонщика впереди меньше одной секунды.

Кроме того, DRS позволяют использовать лишь на 3-м круге со старта гонки либо на третий круг после возвращения автомобиля безопасности в боксы. Также при дождливых условиях директор гонки вводит запрет на использование системы.

Сезон-2022 в Формуле-1 начнется 20 марта с Гран-при Бахрейна. Всего в этом году в чемпионате запланировали 23 гонки. Поклонники Королевских автогонок львиную долю обгонов увидят именно благодаря системе DRS.