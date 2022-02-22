Довідник початківця. Простими словами про Формулу-1: що таке DRS

Деталь боліда, що дозволяє зменшувати силу лобового опору на болід і збільшувати його швидкість, називають Drag reduction system або DRS (ДРС).

Система зниження лобового спротиву з'явилася у Формулі-1 в 2011 році. Так Міжнародна автомобільна федерація (FIA) прагнула додати видовищності перегонам завдяки збільшенню кількості обгонів. Покладене завдання DRS виконала повністю.

Майбутній чемпіон світу Ніко Росберг уже після другого гран-прі сезону-2011 назвав систему "найкращим нововведенням за всю історію Формули-1". Його слова підтвердили і цифри. Кількість обгонів зросла орієнтовно вдвічі.

Принцип роботи DRS доволі простий. Кожен болід Королівських автоперегонів оснащений переднім і заднім антикрилами. Вони додають машинам притискної сили, особливо на прямих зі швидкістю понад 250 км/год.

З появою DRS пілот кнопкою на кермі боліда може зменшувати кут нахилу частини заднього антикрила. Як наслідок, воно перестає блокувати потік повітря, а машина додає у швидкості (до 12 км/год наприкінці прямих).

Ефект від застосування DRS змусив організаторів скласти правила використання системи. Перед кожним гран-прі вони заздалегідь визначають 1-2 "зони Drag reduction system". Саме там пілот може скористатися системою, якщо його відставання від гонщика попереду менше однієї секунди.

Окрім того, DRS дозволяють використовувати з 3-го кола зі старту гонки або на третє коло після повернення автомобіля безпеки в бокси. Натомість за дощових умов директор гонки запроваджує заборону на використання системи.

Сезон-2022 у Формулі-1 розпочнеться 20 березня з Гран-прі Бахрейну. Усього цьогоріч у чемпіонаті запланували 23 гонки. Шанувальники Королівських автоперегонів левову частку обгонів побачать саме завдяки системі DRS.