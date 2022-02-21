Справочник начинающего. Простыми словами о Формуле-1: что такое гравий

Зона съезда за пределы трассы, предназначена для замедления и остановки автомобилей, называется гравийной ловушкой.

Сам гравий – осадочная порода, округлые обломки горных пород и минералов, размерами 1-10 мм. На автодромах им засыпают участки, которые обычно расположены рядом с поворотами. Именно там пилоты рискуют вылететь за пределы трассы на скорости свыше 200 км/ч.

Болельщики Королевских автогонок с юмором называют гравийные ловушки "кошачим наполнителем" за внешнюю схожесть с незаменимым атрибутом сожительства с домашними любимцами. От зрителей на трибунах автодромов гравий на всякий случай ограждают барьерами из шин.

Фото: Болид Марка Уэббера завершил гонку в гравии на Гран-При Италии-2009 (Red Bull Content Pool)

Безопасность пилотов, особенно после трагической гибели Сенны в 1994 году, стала главным приоритетом Международной автомобильной федерации (FIA). Гравийные ловушки, в частности, являются одним из главных средств безопасности. Здесь организаторы вынуждены жертвовать зрелищностью.

Вероятнее всего, после вылета в гравий пилот Формулы-1 завершит Гран-при досрочно. Болид, как правило, в ловушке начинает пробуксовывать. Возвращение на трассу в таких условиях – большая редкость.

Однако, в интервью сами пилоты признаются, что гравийные ловушки положительно влияют на гонку. Наличие безопасных зон сброса скорости вроде гравия добавляет им спокойствия, а с другой стороны, раздвигает границы возможного. Пилоты рискуют в поворотах без страха за собственную жизнь.

Сезон-2022 в Формуле-1 начнется 20 марта с Гран-при Бахрейна. Всего в этом году в чемпионате запланировали 23 гонки. Фанаты Королевских автогонок в течение года не раз услышат, что какой-то из пилотов "оказался в гравии".