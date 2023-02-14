У справі "Укргазбанку" ще 10 фігурантів отримали підозри

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ "Укргазбанк", яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

У САП наголошують, що, за версією слідства, працівники банку саме з цими фігурантами, які нібито як "агенти" банку залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку "винагороди".

"З'ясувалося, що більшість із цих суб'єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі в цій схемі й після отримання коштів припиняли свою діяльність", - наголошують слідчі.

У прокуратурі уточнюють, що дії дев’ятьох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а ще однієї підозрюваної - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. П’ятеро фігурантів перебувають за кордоном, тому їм про підозру повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

"На сьогодні загальна кількість учасників схеми становить 15 осіб, серед яких і ексголова правління "Укргазбанку", - уточнює САП.

І нагадує, що керівництво банку, маючи інформацію про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використало її для розкрадання грошей.

Слідство встановило, що протягом 2014-2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.