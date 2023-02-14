В деле "Укргазбанка" еще 10 фигурантов получили подозрения

"При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении еще 10 участникам организованной группы, возглавляемой экс-председателем правления АБ "Укргазбанк", которая незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн гривен", - говорится в сообщении.

В САП подчеркивают, что, по версии следствия, работники банка именно с этими фигурантами, которые якобы как "агенты" банка привлекли в него крупных клиентов, обеспечили заключение договоров для получения от банка "вознаграждения".

"Выяснилось, что большинство из этих субъектов (физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в этой схеме и после получения средств прекращали свою деятельность", - отмечают следователи.

В прокуратуре уточняют, что действия девяти человек квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, а еще одной подозреваемой - по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Пятеро фигурантов находятся за границей, поэтому им о подозрении уведомлено в порядке ст. 278, ст. 135 УПК РФ.

"На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экс-председатель правления "Укргазбанка", - уточняет САП.

И напоминает, что руководство банка, имея информацию о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовало ее для хищения денег.

Следствие установило, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены средства государственного банка в сумме более 206 млн грн.