Справи в України йдуть добре. Боррель непрямо відповів на цинічні заяви Орбана про війну

Чиновник за підсумками засідання міністрів оборони ЄС наголосив, що зараз Євросоюз однозначно є лідером у підтримці України. При цьому блок має намір і надалі надавати допомогу.

"Міністри (оборони країн ЄС - ред.) не погоджуються з деякими людьми, які кажуть, що Україна не може виграти цю війну, тому, мовляв, ми маємо припинити її підтримувати. Ні! Навпаки, в України справи йдуть добре", - наголосив Боррель.

Він також уточнив, що Україна змогла порушити плани російського диктатора Володимира Путіна щодо швидкої перемоги та захистила себе.

Що сказав Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своєю скандальною позицією щодо війни Росії проти України та дружбою з Кремлем, сьогодні відзначився черговим цинічним висловом.

"Дивлячись на цифри, дивлячись на оточуючих, дивлячись на той факт, що НАТО не готове відправити війська, очевидно, що для бідних українців немає перемоги на полі бою", - сказав він.

Пізніше у Міністерстві закордонних справ України відповіли главі угорського уряду, що наша країна продовжить боротися до повної деокупації тимчасово захоплених територій.

На тлі таких висловлювань Угорщина нещодавно заблокувала виділення коштів на військову допомогу Україні. Там образилися на внесення угорського OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.