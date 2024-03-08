Справи Майдану: судитимуть колишнього главу облполіції за розгін протесту в Черкасах

В Україні судитимуть екс-керівника обласної міліції за розгін учасників мирних акцій протесту в Черкасах. Тоді постраждали 13 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника УМВС України в Черкаській області", - йдеться у повідомленні.

Йому, за даними прокурорів, інкриміновано перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів і мітингів.

Зокрема, розслідуванням встановлено, що колишній правоохоронець перевищивши владу, надавав незаконні вказівки підлеглим співробітникам підрозділів міліції ППС, "Грифон" та "Беркут". Виконуючи ці вказівки, вони застосовували насильство до активістів акції протесту 20 лютого 2014 року в Черкасах.

"Внаслідок їх незаконних дій постраждало 13 громадян, їм заподіяно тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також було пошкоджено чотири їхні автомобілі", - додали в Офісі генпрокурора.

За наявною інформацією, обвинувачений наразі обіймає псевдопосаду у "правоохоронному органі", створеному на окупованій території Херсонської області.

"Майдан-3"

Російська Федерація планувала запустити наймасштабнішу ІПСО, яка мала призвести до нового державного перевороту в Україні. Вона отримала назву "Майдан-3".

Як з'ясувала СБУ, в рамках спецоперації "Майдан-3" Росія поширювала антиукраїнські настрої на платформі Telegram і витратила на це майже 250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції становив астрономічні 1,5 млрд доларів. Це найдорожча "акція" російських спецслужб в історії.

Крім того, ГУР отримало списки осіб, які Москва може залучити до так званої операції "Майдан-3".